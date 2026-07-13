T-Rex-fossil forventes å innbringe millioner på auksjon, men forskerne er ikke fornøyde

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Nesten tretti år etter at et dinosaur-fossil for første gang ble lagt ut på auksjon av det berømte auksjonshuset Sotheby's, kan et nytt fossil skrive historie som den dyreste samlingen av dinosaurrester vi noensinne har sett. Gus, et av de mest komplette T-Rex-fossilene som er samlet inn av forskere, er verdsatt av auksjonærene til 30 millioner dollar.

Dette gjør ikke automatisk Gus til det dyreste dinosaur-fossilet noensinne, men han er ikke langt unna. Ifølge BBC er den nåværende rekordholderen en stegosaurus kalt Apex, som ble solgt i 2024 for 44,6 millioner dollar – elleve ganger den opprinnelige verdivurderingen. For øyeblikket kan du ikke engang legge inn et bud på Gus med mindre du er villig til å betale minst 19 millioner dollar, en pris som er altfor høy for forskere og museer som ønsker å studere fossilet og stille det ut.

Dette har utløst en debatt i vitenskapelige miljøer om hvorvidt slike fossiler bør forbeholdes forskere alene, eller om fossiljegerne har rett til å tjene store summer på sine utgravninger. «De som leter etter disse fossilene, tilbringer måneder ute i felten med telt og mat i ryggsekkene, og de camper midt i ødemarken sammen med klapperslanger, insekter og pumaer,» sier Cassandra Hatton, global leder for naturhistorie hos Sotheby’s.

Til en pris på 30 millioner dollar er det folk som har råd til å kjøpe Gus, men det er mer sannsynlig at det er superrike privatpersoner enn museer. Å eie et nesten komplett T-Rex-fossil høres absolutt ut som noe som passer for en milliardær, men dette ville da frata forskere muligheten til å studere fossilet og hente ut viktig informasjon fra dinosauren.