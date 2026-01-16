T. rex vokste saktere enn forskerne trodde

HQ

Tyrannosaurus rex var kanskje det største landrovdyret som noensinne har vandret på jorden, men den vokste ikke raskt inn i den rollen. En ny studie tyder på at den berømte dinosauren brukte rundt 40 år på å nå full voksen størrelse, noe som er betydelig lenger enn forskerne tidligere har trodd.

Forskerne undersøkte mikroskopiske vekstmønstre inne i beinbeina til 17 T. rex-fossiler. På samme måte som årringene i et tre, bevarer disse knoklene årlige vekstmerker. Ved hjelp av polarisert lys identifiserte teamet ringer som tidligere ikke var sett, og som avslørte en langsommere og mer fleksibel vekstprosess.

T. rex // Shutterstock

Funnene tyder på at T. rex tilbrakte store deler av livet som ungdyr eller subadult, og at den vokste raskt i noen år og knapt i det hele tatt i andre. Forskerne mener at dette mønsteret med stopp og start sannsynligvis gjenspeiler endringer i mattilgang og miljøforhold, slik at dyret kunne spare energi i vanskeligere tider.

Studien øker også estimatene for dinosaurens levetid, noe som tyder på at noen individer kan ha blitt opptil 45 eller til og med 50 år gamle. Forskerne sier at den lengre vekstperioden kan ha hjulpet yngre T. rexer med å overleve ved å jakte på andre byttedyr enn fullvoksne voksne, noe som reduserte konkurransen frem til de nådde sin massive endelige form...

For mer, studien ble nettopp publisert i tidsskriftet PeerJ.