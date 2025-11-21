T-skjorter, vesker og trykk utgjør den første serien av offisiell Dispatch merch fra AdHoc

HQ

Dispatch SDN er en av de største suksessene vi har hatt mot slutten av 2025, og selv om AdHoc kanskje ikke slipper den andre sesongen med det første, har de allerede gitt oss en ny måte å vise vår takknemlighet for SDN med en ny serie merchandise inspirert av spillet. T-skjorter, tegneserietrykk og mer er tilgjengelig for forhåndsbestilling nå.

De fleste av designene er hentet fra Dispatch -tegneserien, som du kan lese i sin helhet hvis du kjøper deluxe-versjonen av spillet. Hvis du vil ha Malevola på brystet uten å bruke milliarder på å skape en djeveljente i virkeligheten, er dette den beste måten å gjøre det på.

T-skjorter koster $ 30- $ 35, mens hettegensere er dyrere på $ 55. Det er en Beef tote bag for $ 25, og et krus er fortsatt det billigste elementet i oppføringene på $ 15. Utskrifter er $ 35, men som alle priser er i USD fordi varene dessverre for øyeblikket bare kan sendes til Amerika. Selv om du bor i gode gamle USA, vil du fortsatt vente 6-8 uker på å få varene dine.

