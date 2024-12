Ta en første titt på den gråhårede Jackie Chan i Karate Kid: Legends

Vi har nettopp fått de første bildene av stjernene i den kommende Karate Kid: Legends -filmen. Apropos legender, den vil inneholde både Ralph Macchio og Jackie Chan, i tillegg til nykommeren Ben Wang, som skal spille den titulære Karate Kid.

Takket være Entertainment Weekly har vi fått en titt på Wang i aksjon, samt et bilde av Macchio og Chan som veileder ham. Til tross for at Chan og Macchio har opptrådt i forskjellige versjoner av Karate Kid-historien, er de begge tilbake i aksjon for å lære sin nye unge lærling hvordan man sparker noen seriøse bakender.

Det er bare fem måneder til filmen har premiere den 30. mai 2025, og du kan tenke deg at vi snart får en trailer også. Hold øynene åpne.