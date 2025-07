Ta en første titt på det isometriske overlevelsesskrekkspillet I Hate This Place

Utvikler Rock Square Thunder har nettopp presentert en første titt på gameplay for sitt kommende håndverksfokuserte, isometriske overlevelsesskrekkspill kjent som I Hate This Place. Prosjektet foregår i en skummel verden inspirert av 80-tallet, og er basert på tegneserien skrevet av Kyle Starks og Arytom Topilin, som ble utgitt av Skybound, som også er med på å gjøre dette spillet til virkelighet sammen med Broken Mirror Games, et skrekkutviklingsmerke som ble grunnlagt av Bloober Team.

For de som lurer på hva I Hate This Place handler om, følger det karakteren Elena mens hun kjemper for å overleve i en hard og fiendtlig verden mens hun blir jaktet av en ondskapsfull kraft som hun ved et uhell tilkalte sammen med en venn. For å holde seg i live må Elena plyndre omgivelsene for gjenstander og ressurser, velge hvilke kamper hun skal kjempe og hvilke hun skal flykte fra, unngå dødelige trusler ved å være stille for å sikre at de ikke kan jakte på henne med lyd, og mens hun samler forsyninger og våpen på dagtid for å sikre at du har den beste sjansen til å overleve når natten faller på.

I en pressemelding får vi vite at I Hate This Place vil ha en "klassisk håndverksbasert overlevelsesskrekk" stil, kombinert med en "tegneserieflair". Det vil være en "dynamisk dag-natt-syklus", elementer for oppgradering av leirplasser, mekanikk for gjenoppbygging av utposter, og alt på både PC og konsoller.

Jepp, I Hate This Place lanseres så snart som i siste kvartal av 2025 (dvs. oktober, november eller desember), og det lanseres på PC, PS5, Xbox Series X/S og Nintendo Switch 1.

Sjekk ut traileren nedenfor.