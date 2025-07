Ta en første titt på Luca Guadagninos neste stjernespekkede drama

Regissør Luca Guadagnino er allerede i gang med å forberede seg på å vise verden sin neste regissørinnsats, etter Challengers og Queer. Filmen er kjent som After the Hunt, og er et stjernespekket drama som stiller spørsmål om offerrollen og hvordan den påvirker ulike mennesker på den sosiale rangstigen.

Filmen dreier seg om en hovedperson spilt av Julia Roberts, som står overfor et dilemma når en av elevene hennes, spilt av Ayo Edebiri, kommer til henne med en rystende historie som dreier seg om en av hennes nære venner, spilt av Andrew Garfield. Denne mannlige karakteren har angivelig gått over streken under en nattklubb, men på hvilken måte blir ikke spesifisert, snarere blir vi introdusert for en rekke motstridende historier som antyder at Edebiris karakter kan ha plagiert arbeidet hennes og brukt Garfields karakter som en måte å bli et offer på og undergrave disse påstandene. Med mindre hun hadde rett, og hun er et offer som trenger rettferdighet... Men hva er egentlig sant?

Det er unødvendig å si at After the Hunt virker som en ganske intens film, noe den siste traileren beviser. Sjekk den ut nedenfor før premieren i oktober.