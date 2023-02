Ta en første titt på PlayStation VR2 med vår unboxing-video

HQ

Om bare et par uker lanserer Sony sitt neste steg inn i det virtuelle virkelighetsrommet, med PlayStation VR2-systemet. Mens vi allerede har lekt med enheten (som du kan lese i forhåndsvisningen vår), har vi nå faktisk hendene på et system, og legger det gjennom ringetonen for å dele noen fastere og mer konkrete tanker og meninger for en gjennomgang i nær fremtid.

Men i forkant av den tiden har vi lov til å vise PS VR2-headsettet litt tidlig, i form av en unboxing, hvor vi får pakke ut og få en første titt på denne neste generasjonen av Sony virtual reality-maskinvare.

Ta en titt på unboxing nedenfor og fortelle oss hva du synes om PS VR2, og hvis du skal shelling ut en klump av kontanter for å plukke en opp på lanseringsdagen, som vil være 22 februar.