Ta en første titt på Spider-Noir i nye bilder og teaser

Vi har fått vår offisielle første titt på Spider-Noir -serien på vei til Amazon. Hvis du ikke er klar over det, er det en live-action adaptasjon av Spider-Noir -karakteren, en versjon av Spider-Man som banker opp kriminelle og løser saker i 1930-tallets New York.

Teaser-traileren, som du kan sjekke ut nedenfor, peker på en utgivelsesdato i 2026, og gir oss et veldig kort glimt av hvordan serien vil se ut når den lanseres. Den vil være tilgjengelig både i farger og i svart-hvitt, så det er opp til seeren hvordan de ønsker å fordype seg.

Med forsinkelsen på Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, kommer dette til å bli vår største dose av Spider-Noir frem til den filmen slippes, og tar karakteren fra den sprø animasjonsverdenen til et mer dystert live-action-look. Synopsis for showet lyder som følger :

"Spider-Noir er en live-action-serie basert på Marvel-tegneserien Spider-Man Noir. Spider-Noir forteller historien om en aldrende og nedkjørt privatetterforsker (Cage) i 1930-tallets New York, som blir tvunget til å ta et oppgjør med sitt tidligere liv som byens eneste superhelt."

