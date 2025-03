Ta en første titt på Star Wars: Visions sesong 3

HQ

Star Wars: Visions sesong 3 er satt til utgivelse senere i år, og vi har nettopp fått vår første titt på en av kortfilmene som vil bli omtalt i denne siste mengden av mini-animerte episoder.

Som du kan se på bildet nedenfor, og via Annecy Festival-nettstedet, har vi fått et levende blikk på Stormtroopers i kortfilmen, som heter Black. På randen av nederlag er Stormtroopers omringet av ild og blasterskudd. Vi skal tilsynelatende inn i den plagede psyken til en av disse Stormtrooperne, og får et bedre innblikk i den gjennomsnittlige soldaten i Imperiet.

Kortfilmen vil få selskap av resten av de anime-inspirerte miniepisodene som kommer senere i år. Hvis du ennå ikke har sett de to foregående sesongene, lar Star Wars: Visions i hovedsak forskjellige animasjonsstudioer vise frem sine syn på en Star Wars-historie, fra episke fortellinger om Jedi vs Sith til mer uformelle eventyr, de er ofte en god dose variasjon i en galakse langt, langt borte.