Ta en god titt på denne vakre $ 1,6 millioner 1969 Chevrolet Camaro Hybrid

Noe av en helligbrøde kan vi vel kalle det californiske selskapet Blazin Rodz Sema-bygget, som de beskriver som "verdens første klassiske hybrid-hyperbil" og er en Chevrolet Camaro SS fra 1969 med hybrid drivlinje. Her har de kombinert en 1300 hestekrefters V8 med to små elmotorer bak hver forhjulsfelg, noe som gjør bilen firehjulsdrevet og 1600 hestekrefter sterk. Prisen? Absurde 1,6 millioner dollar.

Autoevolution skriver:

Hot rod-butikken presenterte det ennå ikke navngitte prosjektet i forkant av SEMA, men de kommer ikke til å vise frem det ferdige produktet på gulvet i Las Vegas Convention Center. I stedet vil besøkende bli behandlet med en OE-standard 1:3-skala modell av Camaro, men også en frontend-enhet i full størrelse. Denne komponenten vil være på utstillingen fordi den har et angivelig banebrytende fjæringssystem, som blander torsjonsstenger med pneumatiske luftfjærer og hydrauliske trykkstenger for å "kontinuerlig tilpasse stivhet og kjørehøyde i sanntid". Vanligvis kommer de fleste prosjektene som vises på SEMA ikke i produksjon, og du forventer at noe så sprøtt som hybrid Camaro vil følge samme rute. Du tar feil, da Blazin Rodz planlegger en begrenset produksjonskjøring basert på dette designet.