Ta en nærmere titt på Destiny 2: Lightfalls Strand-underklasse

Det er unødvendig å si at Guardian vil ha mye å sikle over når utvidelsen kommer i slutten av februar.

Bungie har en "veldig klar og detaljert ide" om hvordan The Witness 'sluttspill ser ut

den 26 januar 2023 klokken 15:05 NYHET. Skrevet av Ben Lyons

The Light and Darkness Saga of Destiny 2 avsluttes neste år med The Final Shape, men når det gjelder hvordan slutten blir, har Bungie allerede planer.