Ta en ny titt på Disney Epic Mickey: Rebrushed i aksjon

Med tanke på at det er planlagt å debutere 24. september, bør det ikke komme som noen overraskelse at Disney Epic Mickey: Rebrushed nettopp dukket opp på THQ Nordic Showcase i form av en helt ny trailer.

Denne skifer av opptak ga oss et nytt glimt av plattformremasteren og hvordan den har blitt forbedret helt siden den opprinnelig debuterte tilbake i 2010. Mens du kan se dette selv i traileren og bildene nedenfor, som en del av en kort pressebriefing, ble det også avslørt noen ekstra biter av informasjon knyttet til spillet.

Dette inkluderer at det vil støtte gyroskopiske kontroller på Switch og til og med PS5, og at spillet vil kjøre med 60 bilder per sekund og 4K på PS5 og Xbox Series X-konsoller. Det vil være nye Trophies og Achievements å jakte på, og en hel rekke ekstra konseptkunst samleobjekter å oppdage også, tre ganger så mange som var tilgjengelig i det originale spillet for å være nøyaktig. Til slutt ble det bekreftet at en fotomodus vil være til stede ved utgivelsen, slik at du kan ta noen bilder med Mickey Mouse og resten av gjengen som du møter på denne plattformreisen.