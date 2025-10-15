Ta en rask titt: Ta en første titt på Asus ROG Xbox Ally X

HQ

Vi vet at det er mange av dere som er nysgjerrige på den bærbare Xboxen fra Asus, kalt ROG Xbox Ally. Den lanseres på torsdag (16. oktober), men fra og med i dag kan vi endelig dele våre inntrykk av enheten, noe du kan lese mer om i vår anmeldelse.

Men for å gi deg en mer kortfattet oversikt over hvordan den ser ut og hva den har å by på, har vi også en Quick Look -video nedenfor der vi tar en... vel, rask titt på maskinvaren for å få noen førsteinntrykk. Sørg for å sjekke den ut.