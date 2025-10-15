nyheter
Ta en rask titt: Ta en første titt på Asus ROG Xbox Ally X
Den lanseres 16. oktober, men vi har allerede fått vår og vil nå vise deg enheten.
Vi vet at det er mange av dere som er nysgjerrige på den bærbare Xboxen fra Asus, kalt ROG Xbox Ally. Den lanseres på torsdag (16. oktober), men fra og med i dag kan vi endelig dele våre inntrykk av enheten, noe du kan lese mer om i vår anmeldelse.
Men for å gi deg en mer kortfattet oversikt over hvordan den ser ut og hva den har å by på, har vi også en Quick Look -video nedenfor der vi tar en... vel, rask titt på maskinvaren for å få noen førsteinntrykk. Sørg for å sjekke den ut.
