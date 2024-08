Ta en sniktitt på andre sesong av Arcane

HQ

Den første sesongen av Arcane, basert på League of Legends, overgikk alle forventningene våre, og etter å ha ventet i nesten tre år er det nesten på tide å være vitne til den andre (og siste) sesongen av serien. I november slipper Netflix neste sesong, og for å varme opp seerne har de nå gitt ut et klipp fra den der Jinx kommer i trøbbel, kalt "Enemy of my enemy".

"Helt fra begynnelsen, siden vi begynte å jobbe med dette prosjektet, hadde vi en veldig spesifikk avslutning i tankene, noe som betyr at historien om Arcane avsluttes med denne andre sesongen. Men Arcane er bare den første av mange historier som vi ønsker å fortelle i Runeterra."