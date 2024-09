Ta en titt på alle de 11 spillbare robotene i Transformers: Galactic Trials

Folkene i Outright Games er tilbake med sine vanlige triks og forbereder en rekke titler for yngre publikum som skal debutere før utgangen av året. Et slikt spill er Transformers: Galactic Trials, et roguelite-racingspill utviklet av 3DClouds.

Tittelen dreier seg om ideen om å gjenopprette Prime Relics tatt av Nemesis Prime, og som en del av innsatsen for å gjennomføre dette vil spillet tilby 11 spillbare karakterer som spenner over både Autobot- og Decepticon-fraksjonene.

Du vil kunne innta rollen som Optimus Prime, Bumblebee, Elita-1, Wheeljack og Arcee som en del av Autobot-armadaen. Når det gjelder Decepticons, vil Megatron, Shockwave, Flamewar, Soundwave, Nightbird, og Nemesis Prime være tilgjengelige alternativer. Du kan se mange av disse karakterene i aksjon i den siste traileren for spillet nedenfor.

Transformers: Galactic Trials Spillet kommer på PC, PlayStation og Xbox-konsoller den 11. oktober.