Ta en titt på alt som tilbys i den gratis oppdateringen Fallout 76 Atlantic City - America's Playground

Bethesda har nå sluppet en ny oppdatering til Fallout 76 kalt Atlantic City - America's Playground (versjon 1.7.10.12) som byr på masse nytt innhold helt gratis.

Dette inkluderer først og fremst en ny questline med flere oppdrag som dreier seg om den berømte Russo-familien, men det er også sideoppdrag, nye steder å besøke og mye mer. Du kan lese mer om det på den offisielle hjemmesiden, og vi har tatt med høydepunktene nedenfor, i tillegg til en trailer som viser hva du kan forvente:

America's Playground Dra tilbake til Atlantic City for å hjelpe borgermester Tim mot invasjonen av Overgrown.

Ny oppdragslinje Oppdag et dødelig komplott som skjuler seg i skapet til den glamorøse Russo-familien i denne nye oppdragslinjen.

Explore the Boardwalk Denne oppdateringen utvider vårt syn på det postnukleære New Jersey. Utforsk mer av byen og ta på deg nye sideoppdrag. Det er nye ansikter å møte, så husk å hilse på!

Endringer i Seasons Vi innfører endringer i vårt Seasons-system for å gi deg mer fleksibilitet når du tjener belønninger. Les avsnittet om endringer i Seasons nedenfor for mer informasjon.