Ta en titt på Audis nye Formel 1-bil

I forkant av Formel 1-sesongen 2026 har Audi nå vist frem sin bil, som uten sponsorer er latterlig lekker. Selve teamet er finansiert av Qatars statlige investeringsfond, og sjefen for Audi F1 er ingen ringere enn den tidligere Ferrari-sjefen Mattia Binotto, og de to kontraktsfestede førerne er Nico Hülkenberg (Tyskland) og Gabriel Bortoleto (Brasil).

Utdrag fra den offisielle pressemeldingen:

"Med presentasjonen av Audi Concept C, som ble lansert i september 2025, har selskapet kommet med en klar uttalelse: Den fremtidige designfilosofien til Audi er preget av konsekvent klarhet. Audi F1-prosjektet vil være en pioner for den nye merkevareidentiteten, som vil bli rullet ut i fremtiden både for F1-teamet og Audi som helhet. Den visuelle identiteten til det fremtidige Audi F1-teamet er basert på den nylig introduserte designfilosofien og dens fire designprinsipper: klar, teknisk, intelligent og emosjonell. Kjernen er de fire ringene, som er fundamentet som resten av merkevaren er bygget på. Selskapets mål er å ha den mest iøynefallende bilen på racerbanen når den går inn i motorsportens absolutte toppsjikt. Audi R26 Concept, som ble presentert i München i november, er et av de første uttrykkene for merkets nye visuelle identitet, og gir en tydelig forsmak på fargevalg og design på merkets første Formel 1-racerbil, som vil bli avduket i januar 2026. Minimalistiske grafiske overflater, definert av presise geometriske snitt, integreres sømløst med racerbilens geometri. Fargepaletten består av titan, karbonsvart og den nylig introduserte Audi-rødt.

Titanfargen ble utviklet for Audi Concept C og vil spille en viktig rolle i merkets fremtidige fargepalett. Den står for ytelse og teknisk presisjon, som er forankret i selskapets motorsporttradisjon, samtidig som den formidler en varm eleganse. Med identiteten for Formel 1 introduserer merket en ny rød farge - Audi-rødt, som vil bli et sentralt kjennetegn for det fremtidige Audi F1-teamet. Audi vil også ha røde ringer, som brukes selektivt for å understreke Formel 1-nærværet. Den nye visuelle identiteten til Audi vil også spille en rolle utenfor racerbanen. Designopplevelsen strekker seg utover bilen og omfatter hele F1-opplevelsen til merket, fra bobilen til fan- og VIP-områdene, til depotgarasjen og teamklærne."