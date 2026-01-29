Ta en titt på de første bildene av Henry Cavill i rebooten Highlander

Chad Stahelskis Highlander reboot er for tiden i produksjon. Det kan ha blitt litt forsinket fordi Henry Cavill ble skadet i løpet av prosessen, men nå ser vi i det minste de første bildene fra filmen, som viser Cavill i all sin actionglans på noen ganske tematiske sett.

Alle som forventer at Cavill skal være pyntet i tartan og kilt, vil bli litt skuffet, men han har to fine skinnjakker på seg. Den ene er mer som en trenchcoat, mens den andre faller rett under midjen og gir plass til en katana i slire ved siden av ham.

Det første bildet, som DiscussingFilm har lagt ut, viser Cavill spankulerende gjennom noe som kan være et tempel, med en Buddha i bakgrunnen og lamper hengende rett over hodet hans. Deretter ser han ut til å være i en kirke, med glassmalerier og marmorsøyler rundt. Dette er ikke stillbilder fra selve filmen, men er settbilder tatt under innspillingen, som i det andre bildet kan du se en mikrofon over Cavills hode. Forhåpentligvis kan vi snart få en trailer som viser handlingen i Highlander reboot.