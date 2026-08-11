Ta en titt på den fantastiske grafikken i Ace Combat 8: Wings of Theve

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Det har ikke kommet mange oppdateringer om Ace Combat 8: Wings of Theve, som ble annonsert under The Game Awards i desember. En ting Bandai Namco imidlertid avslørte i april, var at flyene skulle være «fotorealistiske».

Om de har lyktes eller ikke, er det delte meninger om, og nå gir Bandai Namco oss muligheten til å bedømme nettopp det med en ny trailer de kaller The Art of Aircraft. Den ganske avslørende tittelen gir oss et godt innblikk i ulike fly, ikke bare fra utsiden, men også fra innsiden.

Det første flyet som vises, er den legendariske F-22A Raptor, etterfulgt av Sveriges stolthet, JAS 39 Gripen E, og flere andre topp jagerfly fra hele verden. Sjekk ut resultatene nedenfor, og ikke glem å legge igjen en kommentar hvis du mener Bandai Namco innfrir sitt løfte, nemlig å tilby fotorealistiske fly.