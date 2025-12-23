Ta en titt på den første offisielle teaseren for Avengers: Doomsday

HQ

Mens folk som skal se Avatar: Fire & Ash allerede har sett den offisielle teaseren for Avengers: Doomsday, har Marvel nå lagt den ut på sine sosiale medier, og vi har traileren til deg nedenfor. Det er første gang vi får se disse opptakene uten at det ser ut som en camrip, men det gir oss ikke mye ny informasjon.

I traileren ser vi noen som kjører motorsykkel gjennom det som ser ut som en isolert amerikansk forstad før vi får avslørt en baby. Hvem er det som holder babyen? Ingen ringere enn Steve Rogers AKA Chris Evans.

Som om vi ikke kunne legge to og to sammen, bekrefter dette offisielt at Steve Rogers kommer tilbake, noe vi allerede visste. Det er flere Doomsday-trailere på kino akkurat nå, inkludert en som tilsynelatende viser et nytt (eller gammelt) utseende for Thor. Vi antar at vi får se disse i løpet av de kommende dagene.