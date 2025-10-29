Ta en titt på denne Infinity-SUV-en med en GT-R-motor på innsiden

HQ

Akkurat som vi skrev i går da vi rapporterte om Toyotas testmodifiserte Land Cruiser, er den amerikanske SEMA-messen rett rundt hjørnet, og selvfølgelig er det mange flere bilprodusenter enn Toyota som har meldt seg på og vil være på plass med et morsomt spesialbygg. En av disse er Nissan-eide Infinuity som nå viser frem QX80 R-Spec, som er deres mest luksuriøse flaggskip-SUV som nå har fått en VR38-motor fra en Nissan GT-R (R35) Nismo, noe som betyr en 3,8 liters V6 med doble turboer og nærmere 1000 hestekrefter.

"QX80 R-Spec slipper løs INFINITIs luksusflaggskip og gir et adrenalinpumpende budskap om hvordan QX80 - som allerede er utstyrt med de høyeste standardhestekreftene i sin klasse - kan gå enda lenger. R-Spec er en kompromissløs studie av kraft kombinert med luksus. INFINITI QX80 R-Spec er bygget med en GT-R-kopplet 3,8-liters V6-motor med dobbel turbo som har fått omfattende modifikasjoner for å kunne yte 1000 hestekrefter, med spesialtilpassede turboladere, ladeluftkjølere, eksosmanifolder og et oppgradert drivstoffsystem." Infinity