Ta en titt på denne ombygde Land Cruiseren

Sema 2025 går av stabelen neste måned, og med tanke på at det er verdens største årlige bilutstilling for modifiserte kjøretøy, er det selvsagt ingen hemmelighet at vi kommer til å se massevis av restomodeller. En av disse er faktisk bygget av Toyota selv, og det er en superklassisk og vakker Land Cruiser FJ60 som har fått en moderne drivlinje og en motor fra en Tundra 2024. Det er en 3,4 liters V6 med 394 hestekrefter og 650 newtonmeter dreiemoment. Mer om dette deilige bygget under Sema i Las Vegas.

"Turbo Trail Cruiser handler om å vise hva som skjer når Toyotas moderne ytelsesteknologi integreres i en av våre mest ikoniske klassikere. Det er en hotrod-tilnærming med Toyota-DNA - kraft, kjøreegenskaper og pålitelighet i en pakke som fortsatt føles tro mot den originale Land Cruiser. For Toyota-fans handler Turbo Trail Cruiser om mer enn bare hestekrefter. Det handler om å bevare karakteren til en bil som entusiastene elsker, samtidig som den viser hvor sømløst Toyotas teknologi kan løfte kjøreopplevelsen. Det er en konseptbil, men den demonstrerer lidenskapen vi deler med kundene våre for å holde disse klassikerne i live på nye og spennende måter."