Ta en titt på denne søte elbilen fra Honda

Under den pågående Japan Mobility Show 2025 vises det mange mer eller mindre interessante bilkonsepter, og selv om mange av dem etter min mening er tilsynelatende identitetsløse elbiler som alle ser ut til å være kopier av andre elbiler, har Honda dukket opp med en Honda E-lignende liten søt sak i form av konseptvognen Super-One. Vi vet ikke noe mer om den enn at den er superkompakt, men veldig romslig, og søt.

Fra Hondas offisielle pressemelding:

"Med det store konseptet definert som "e: Dash BOOSTER", ble Super-ONE Prototype utviklet som en kompakt elbil designet for å forvandle hverdagsmobilitet til en spennende og oppløftende opplevelse ved å ta i bruk en rekke funksjoner som gjør opplevelsen i kjøretøyet morsommere for kundene. Navnet "Super-ONE" representerer Hondas ambisjon om å skape et kjøretøy som overskrider konvensjonelle normer og standarder ("super"), og som gir en kundeverdi som er unik for Honda ("one and only").

I tillegg til utmerkede miljøegenskaper og brukervennlighet i hverdagen, har man i Super-ONE-prototypen forsøkt å skape den "kjøregleden" som er unik for Honda. Ved å legge til funksjoner som er utformet for å stimulere alle førerens sanser til den "kjøregleden" som oppnås ved sportslig kjøring som bare små elbiler kan oppnå, tilbyr Super-ONE Prototype kundene en spennende og oppløftende kjøreopplevelse. Super-ONE Prototype utnytter den lette plattformen som er utviklet for N Series-modellene, og gir sporty og kvikk kjøring. I tillegg gir den brede holdningen med utvidet slitebane, som er realisert ved hjelp av fremtredende blisterskjermer, en stabil og dynamisk kjøreopplevelse.

Boost Mode, som er utviklet eksklusivt for denne modellen, øker dessuten motoreffekten slik at kraftaggregatet kan utnytte ytelsespotensialet fullt ut, samtidig som den simulerte 7-trinns girkassen og Active Sound Control-systemet synkroniseres for å generere kraftig motorlyd og en skarp girskiftfølelse, som om du kjørte et motordrevet kjøretøy med en tradisjonell flergears girkasse. I Boost-modus stimulerer Super-ONE Prototype førerens sanser - inkludert visuelle og auditive sanser, samt en taktil følelse av akselerasjon og vibrasjon - og gir en oppløftende kjøreopplevelse med elbil."