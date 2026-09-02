Ta en titt på denne søte nye samleobjekten fra « Final Fantasy

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Hvis du har vært i Japan, er du sikkert godt kjent med deres fascinasjon for såkalt gacha, en slags lotteri med rundt 5–10 forskjellige temapremier hvor du mot en liten avgift får én gjenstand, men uten å vite hvilken. Du finner disse overalt, blant annet på Nintendo-museet i Kyoto, hvor du kan kjøpe esker med nøkkelringer i form av kontrollere uten å vite hvilken du får.

Square Enix benytter seg også ofte av dette konseptet, og nå er de i gang igjen med et morsomt samleobjekt. Det består av seks miniatyr-TV-apparater (uten funksjon) som hver viser et skjermbilde fra ett av de seks første Final Fantasy-spillene. De er også utstyrt med en knapp som spiller en klassisk Final Fantasy-melodi.

Selvfølgelig kan du ikke velge hvilken Mini Melody TV du får, siden de sendes ut tilfeldig. Hvis du fortsatt vil ha en eller flere (du må jo samle dem alle!), kan du lese mer og bestille fra Square Enix’ nettbutikk, og ikke gå glipp av videoen nedenfor.