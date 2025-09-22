Ta en titt på denne superbilen med 2127 hk fra eks-Pagani-sjefen

HQ

Hadde det ikke vært for Alfa Romeo og avhoppere fra det legendariske bilmerket, hadde vi aldri hatt Ferrari i dag. Uten Ferrari hadde det aldri vært noen Lamborghini, og uten Lamborghini hadde vi aldri hatt Pagani, siden Horacio Pagani startet sin reise der. Giamaro er et nytt italiensk bilmerke grunnlagt av en av Paganis tidligere sjefer Giacomo Commendatore og de andre 22 ansatte som jobber med deres kommende hyperbil Krafla, hvorav nesten alle kommer fra Pagani også. Top Gear Magazine har besøkt fabrikken for å ta en nærmere titt på denne 2127 HK-maskinen med en V12-motor med fireturbo som koster 2,5 millioner pund.

