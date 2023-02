Ta en titt på det nyeste headsettet Corsair's

HQ

Corsair har blitt kjent for sitt utvalg av spillhodesett, og nå som vi er inne i 2023, er det på tide med nye iterasjoner i denne linjen. Til dette formål har vi fått tak i det splitter nye HS55 Wireless headsettet, og har lekt med det for å se hvordan det former seg.

Vi har satt sammen en haug med tanker og fakta om hodesettet og delt dem alle i vår siste Quick Look episode, der Corsair HS55 Wireless sto i sentrum. Hvis du er i markedet for et nytt hodesett og lurer på om dette er det for deg, må du ta en titt på det nye showet nedenfor for noen svar.