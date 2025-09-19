Ta en titt på dette vakre Porsche 919-designet Det har gått mer enn 12 år siden 918-hyperbilen kom på gata, og vi har fortsatt ikke fått noen oppfølger til den bilen...

HQ Det har nå gått over 12 år siden Porsche slapp løs 918-hyperbilen, en del av den "hellige trioen" av morderbiler som også inkluderte Mclaren P1 og Ferrari LaFerrari. Siden den gang har ikke Porsche valgt å lage en etterfølger, til tross for at McLaren, Lamborghini og spesielt Ferrari har spydd ut mye hyperbole i mellomtiden. Porsche har generelt sett lidd under synkende salg de siste årene, og elbilene deres har floppet fullstendig salgsmessig, noe som sies å være en av grunnene til at Mission-X-konseptbilen aldri ble bygget. Nå har imidlertid designstudioet Ugur Sahinintegnet opp hvordan en 919 kunne se ut, hvis den ble en realitet, og det er selvfølgelig en drømmebil som beholder grunnelementene og de viktigste formene fra 918 og moderniserer resten. Virkelig spektakulær, spør du oss.