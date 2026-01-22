Ta en titt på forskjellen mellom OLED og mini-LED med Hisense på CES

HQ

Vi ser alle på skjermer i disse dager. Med mindre du på en eller annen måte har brakt magasinets dager tilbake, leser du dette på en skjerm akkurat nå. Det er penger å tjene på å gi bedre lysstyrke, mer levende farger og raskere oppdateringsfrekvens til våre store TV-er og skjermer, noe Hisense har visst lenge.

På CES-messen i år fikk vi en oversikt over alt teknologigiganten hadde med seg til utstillingen, og vi ble spesielt begeistret for mini-LED-skjermene deres. Det snakkes kanskje mye om OLED i disse dager, men fargene som tilbys via mini-LED ser ut til å være i en helt annen størrelsesorden.

Du kan ta en titt på noen av de imponerende funksjonene i Hisense sitt nye sortiment i videoen nedenfor, og hvis TV-er ikke er din greie, tok vi også en titt på selskapets kameraer, spillmonitorer og mer.