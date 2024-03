Ta en titt på gameplay fra det kansellerte Timesplitters-spillet

Etter nesten to tiår så det ut til at vi endelig skulle få det etterlengtede fjerde spillet i Timesplitters-serien, men Embracer gikk tom for penger, og som en konsekvens av dette ble Free Radical Design lagt ned og arbeidet med det neste Timesplitters innstilt.

HQ

Men som det ofte er tilfelle etter nedleggelser av studioer, ønsker de ansatte som regel å vise frem hva de har jobbet med. Det gjelder også Rob Steptoe, som jobbet med Timesplitters på Free Radical Design, og via LinkedIn har han nå delt en fem minutter lang video av spillet og skriver :

"Så du vil vite mer om det kansellerte TimeSplitters-spillet? Jeg skal sørge for å legge ut det jeg kan......... Embracer Group kan gjemme seg i en hule et sted..."

Spillet var tilsynelatende en nyinnspilling av Timesplitters 2, og tanken var at det skulle være gratis å spille. Selv i dette tidlige og uferdige stadiet ser det ganske underholdende ut, synes du ikke?