Ta en titt på Ikeas samarbeid med Xbox

HQ

Det har vært kjent en stund at Microsofts Xbox-team og IKEA har jobbet med et samarbeid, som skulle avsløres i sin helhet på Gamescom. Nå har det skjedd, og i stedet for et typisk tradisjonelt svensk navn, heter denne kolleksjonen YXSTABY.

IKEA

Den består av ni produkter, blant annet en lenestol med holder for spillkontroll, en krakk inspirert av en analog spak fra Xbox, en skål med et design hentet fra krysset på Xbox Elite Controller Series 2, en pute, esker til utstilling av samleobjekter og et sidebord. Du kan lese mer om kolleksjonen på IKEA sin nettside, og IKEA Sveriges designer David Wahl kommenterer æren ved å ha fått muligheten til å skape dette samarbeidet slik:

«Jeg sto i kø hele natten for 25 år siden for å få tak i den første Xbox-konsollen, så disse formene vekker nostalgi hos meg. Utfordringen var å få den til å fungere som en krakk, med riktig kurve og stabilitet, samtidig som den fremdeles føles som en styrepinne. Den beveger seg til og med akkurat som en styrepinne, så den vipper med deg mens du spiller.»

1. oktober er lanseringsdagen. Sørg for å komme tidlig hvis du ser noe du vil ha, da vi mistenker at mange varer vil bli utsolgt raskt og deretter videresolgt til høy pris av spekulanter.

IKEA

IKEA

IKEA

IKEA