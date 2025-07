Ta en titt på Lego-trofeene som ble delt ut til F1s britiske Grand Prix-vinnere

HQ

Som en del av det pågående partnerskapet mellom Lego og Formel 1 har vi sett alle slags spennende ting skje. Fra dedikerte sett til fungerende Lego F1-biler som ble brukt i et dumt og kort løp, har dette partnerskapet allerede vært fruktbart, men ble også utvidet i løpet av helgen.

Etter avslutningen av det hektiske britiske Grand Prix-løpet fikk førerne og den vinnende konstruktøren overrakt trofeer som var laget av Lego. "Sølvtøyet" ble laget av Lego-designere i modellbutikken i Billund i Danmark, og det tok syv personer hele 210 timer å bygge alle de fire pokalene.

Den største av de to pokalene gikk til den vinnende sjåføren og konstruktøren, og begge disse pokalene målte 59 cm i høyden, mens pokalene til sjåføren på andre- og tredjeplass målte 43 cm hver.

Trofeet for førsteplassen besto av 2 717 deler og veide over 2 kg. Hvert trofé ble også bygget for å gjenspeile Royal Automobile Club gylne trofé som vanligvis deles ut til vinnerne av løpet, og som har vært det siden starten i 1950.

