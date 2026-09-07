Ta en titt på merchandise-produktene som « Sega tar med seg til Tokyo Game Show

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Hvis du liker Sonic the Hedgehog og/eller videospillmerch (noe som antakelig gjelder 99 % av dere som leser dette), vil Tokyo Game Show være et slags paradis. Sega (via Sonic City) har nå avslørt varene de skal ta med slik at deltakerne kan kjøpe dem, og det er virkelig kule greier.

Vi snakker om to stilige T-skjorter, samt en Sonic Mania-nøkkelring, som allerede har utløst mye spekulasjon om hvorfor de tar den med, med tanke på at spillet ble utgitt helt tilbake i 2017. De har også noen UFO Catcher-gjenstander for samlere.

Sjekk ut godbitene nedenfor. Har du vært på Tokyo Game Show, eller planlegger du å prøve å dra dit en gang?