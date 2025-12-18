Ta en titt på noen av de over 20 Mega Drive-titlene som er planlagt for 2026

HQ

Den siste Sega-produserte Mega Drive-konsollen rullet av produksjonslinjen i 1997, med totalt 31 millioner solgte konsoller (sammenlignbart med Atari 2600 og Nintendo 64). Deretter ble Saturn, og senere Dreamcast, en fiasko, noe som førte til at Sega til slutt trakk seg ut av maskinvareindustrien.

Men fansen har ikke glemt Mega Drive, eller Genesis som den ble kalt i USA. Tvert imot er konsollen fortsatt elsket, og takket være utmerkede utviklingsverktøy har den lenge vært en favoritt blant hjemmekonstruktører. Mange interessante og overraskende påkostede spill lanseres jevnlig, og de kan ofte kjøpes på en fullt funksjonell kassett komplett med bruksanvisning og etui.

2026 ser ikke ut til å bli noe unntak, snarere tvert imot. Faktisk er det mange flotte spill på trappene, og YouTube-retrokanalen Just Jamie Retro Realm har nå listet opp over 20 Mega Drive-spill som kommer ut neste år. Sjekk ut videoen nedenfor. Noen er Mega Drive-versjoner av titler som allerede finnes på andre formater, andre er fanskapninger basert på kjente merkevarer, mens andre igjen er virkelig kule og helt nye spill. Husk å sjekke ut blant annet Earthion MD (hopp til 21:04), Phantom Gear (24:10) og Shadow Gangs Zero (29:29).