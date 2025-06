Ta en titt på Pokémon Scarlet/Violet som kjører med 60 bilder i sekundet på Nintendo Switch 2

HQ

Vi har visst en liten stund at Pokémon Scarlet/Violet ville dra nytte av den kraftigere Nintendo Switch 2 gjennom en oppdatering som vil forbedre ytelsen og grafikken. Mens vi også tidligere har sett korte utdrag av hvordan denne oppdateringen vil forbedre spillingen, har Nintendo nå vist frem noen faktiske live Switch 2 opptak, og også bemerket hva vi kan forvente fra Ver. 4.0.0.

I henhold til Nintendos supportside gjør oppdateringen to viktige ting. For det første kan vi forvente "Visuals: Optimalisert for Nintendo Switch 2-skjermen og TV-er med høy oppløsning for forbedret bildekvalitet." I tillegg til dette er "Frame rate: Forbedret for jevnere bevegelser på Nintendo Switch 2."

Nintendo har ikke kommet med noen tall, men vi vet at målet er 60 bilder i sekundet for bildefrekvensen, noe Nintendo nylig har vist via Nintendo Today -appen. Du kan se denne nye og korte traileren fanget av Serebii.net nedenfor.

