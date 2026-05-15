Ta en titt på Scarlett Johansson, Sebastian Stan, Charles Dance og flere i The Batman - Part II

Det er fortsatt halvannet år til The Batman - Part II kommer ut, men likevel ser det ut til at vi snart kan få vår første teaser. I løpet av de siste par dagene har regissør Matt Reeves samlet bilder på Twitter/X, der han viser frem noen av filmens stjerner og severdighetene i Gotham.

De siste timene har Reeves vist frem GIF-er av et bilde av Sebastian Stan, Scarlett Johansson, Charles Dance, Brian Tyree Henry og flere, og bekreftet offisielt deres involvering i filmen etter måneder med spekulasjoner. Reeves la ikke til en bildetekst som fortalte oss hvem som skulle spille hvem, men den nåværende teorien er at Stan skal spille Harvey Dent, mens Charles Dance skal spille faren hans og Johansson potensielt skal spille kona hans.













Likevel er vi ikke 100% sikre på noe angående The Batman - Part II, og vil sannsynligvis ikke være det før filmen får mer av en visning i en skikkelig trailer. Med så lang tid igjen til lansering, hadde det vært interessant å se hvilken trailer Reeves kunne snekre sammen av det som er filmet så langt. Men igjen, det er kanskje litt tidlig å kickstarte hype-toget for filmen.

The Batman - Part II Den nye filmen kommer på kino den 1. oktober 2027.