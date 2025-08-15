Ta en titt på Soldier Boy og de nye Supes i The Boys-spin-offen Vought Rising

Hvis du er trist over den kommende slutten på The Boys neste år, så frykt ikke, da Amazon Prime ikke snart kommer til å gi slipp på sin gylne gås, som vist av de siste bildene for den kommende spin-off Vought Rising.

I motsetning til Gen V, som ser ut til å ha direkte bånd til handlingen i The Boys, tar Vought Rising klokken tilbake til 1950-tallet i en tid etter andre verdenskrig for Supes. Eric Kripke, showrunner for The Boys, delte de første bildene av Soldier Boy, Private Angel, Bombsight og Torpedo i kostyme på sosiale medier, og du kan se 50-tallsdesignene tungt i draktene.

Aya Cash, som spiller Stormfront, vil også ha en stor rolle i serien, men kostymet hennes er ennå ikke avslørt. Ved siden av Jensen Ackles, som spiller Soldier Boy, har vi Mason Dye som Bombsight, Will Hochman som Torpedo og Elizabeth Posey som Private Angel.

