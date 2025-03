Ta en tur inn i kosmos i traileren for Pixars Elio

HQ

Vi har faktisk ventet ganske lenge på den neste animasjonsfilmen fra Pixar, ettersom den bedårende Elio har blitt utsatt et par ganger frem til nå. Filmen ser imidlertid endelig ut til å komme ut snart, ettersom en ny trailer har dukket opp, som bekrefter den planlagte premieredatoen 20. juni, og som også gir oss et nytt glimt av dette kosmiske eventyret.

Elio handler om en ung gutt hvis største ønske er å bli bortført av romvesener. En skjebnesvanger dag går dette ønsket i oppfyllelse, og den unge Elio befinner seg på en reise millioner av kilometer rundt i universet sammen med sin nye venn, den uvanlige Glordon.

Filmen kommer til sommeren, og du kan se den nyeste traileren for den nedenfor, i tillegg til et fullstendig sammendrag. Filmen har noen store navn i hovedrollene, som Zoe Saldana og Jameela Jamil, og er regissert av Burrow og Madeline Sharafian fra Sparkshort, Bao og Domee She fra Turning Red, og Adrian Molina fra Coco.

"Denne sommeren vil kinogjengerne møte Elio, en 11-åring hvis største ønske er å bli bortført av romvesener, samt hans tante Olga (med stemme av den nylige Oscar-vinneren Zoe Saldaña) og Glordon, Elios uventede første venn som tilfeldigvis også er et romvesen. I dette storskjermeventyret vil Elio reise millioner av kilometer gjennom universet og møte en rekke utenomjordiske vesener som kanskje kan hjelpe ham med å finne ut nøyaktig hvor han hører hjemme."