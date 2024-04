Ta en tur inn i The Traveler i trailer for Destiny 2: The Final Shape

HQ

Destiny 2 nærmer seg slutten. Vel... egentlig ikke. The Light and Darkness Saga får sin avslutning med den nært forestående utvidelsen The Final Shape, som lanseres på PC og konsoller 4. juni.

Nå som den siste utvidelsen til Bungies elskede skytespill er på vei har det dukket opp en ny trailer der vi får et bedre og dypere innblikk i The Pale Heart, et sted som finnes inne i The Traveler, og som etter ordene til Nathan Fillons tilbakevendte Cayde-6 å dømme ser ut til å være et sted der permanent beseirede Guardians kan slappe av og eksistere i all evighet.

Sjekk ut den nye traileren for utvidelsen nedenfor, og fortell oss hva du synes om The Pale Heart og hvordan Cayde-6 har vendt tilbake fra glemselen.