Ta kontroll over din egen verden i * Shellbound*, et «parasittisk» Metroidvania-spill som skal lanseres i 2028

For noen år siden hadde Disney Animation Studios en idé til en animasjonsfilm der en menneskefamilie ønsker å utforske den farlige verdenen de lever i. Filmen het Strange World, og selv om vi ikke er sikre på om den var en inspirasjonskilde for Shellbound, vil vi satse på det.

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Shellbound, en av de nylig avslørte titlene på Kinetic Publishing Showcase, er et 2D-Metroidvania-spill der du spiller som en parasitt som reiser på ryggen til en gigantisk snegl og utforsker en levende verden full av bittesmå livsformer, der sneglens organer danner biomer og labyrinter formet av dyrets egen anatomi. Parasitten har spesielle krefter som lar den ta kontroll over skapninger – både allierte og fiender – samt NPC-er.

Det er ingen tvil om at dette utgangspunktet kan gi et svært interessant spill, men det vil fortsatt ta en god stund før vi får se det med egne øyne. Shellbound er planlagt utgitt sommeren 2028 på PC, PS5, Xbox Series og Nintendo Switch 2, og for å gjøre ventetiden mer underholdende, presenterer vi her spillets hovedillustrasjon og et galleri med skjermbilder.

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