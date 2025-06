Ta kontroll over Teenage Mutant Ninja Turtles i VR i 2026

Teenage Mutant Ninja Turtles er ikke fremmed for videospill. Det finnes et mangfold av titler og prosjekter, men i nær fremtid vil vi få et eventyr som er ganske annerledes enn det vi forventer.

Spillet kommer fra utvikleren Cortopia Studios, og er kjent som Teenage Mutant Ninja Turtles: Empire City, og det beskrives som et "single-player action-adventure VR game" der spillerne kan ikle seg de ulike skilpaddene for å jobbe seg gjennom et spill enten alene eller som en enhet med fire spillere.

Steam-siden for spillet gir et innblikk i prosjektets historie. "I vakuumet etter Shredders bortgang strammer Fotklanens grep om gatene du en gang kalte hjem. Det er på tide å ta tilbake det som er ditt. Ta på deg masken til Leonardo, Raphael, Donatello eller Michelangelo i det første Teenage Mutant Ninja Turtles VR-spillet noensinne."

Ellers får vi vite at spillet gjør det mulig for spillerne å skalere og bevege seg rundt i et urbant landskap med parkour, å mestre hver skilpaddes signaturvåpen, og å slåss med fanfavorittskurkene også.

Vi må vente til 2026 med å spille spillet, men når det lanseres, vil det være tilgjengelig på PC (via SteamVR) og på Meta Quest -systemer. Sjekk ut kunngjøringstraileren nedenfor.