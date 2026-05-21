Ta med deg en boomer-shooter på farten med Warhammer 40,000: Boltgun Boom

Det finnes mange populære Warhammer-spill, men et som kanskje debuterte som litt av en overraskelse var Warhammer 40,000: Boltgun, da prosjektet ble lansert, raskt ble tilbedt av boomer-shooter-publikummet, ble en hit og snart førte til grønt lys for en dedikert oppfølger. Men dette er ikke alt av Boltgun som er planlagt for fremtiden, da vi under Skulls Festival nettopp har blitt introdusert for Warhammer 40,000: Boltgun Boom.

Dette er et mobilspill som er basert på Warhammer 40.000-universet, og som vil by på action i form av "forskjellige kapitler i Boltgun-serien." Det vil tilby fartsfylt og presis gameplay og alt for brukere på Android- og iOS-enheter.

Bortsett fra å vite at Warhammer 40,000: Boltgun Boom vil lanseres en gang i 2026, er alt vi vet at spillet nå er åpent for forhåndsregistrering på Apple App Store og Google Play. Det er imidlertid en trailer å se nedenfor, mens Jussi Tähtinen, administrerende direktør og medstifter av utvikleren Nitro Games, forklarer hva vi kan forvente oss i litt ekstra detalj.

"Dette spillet er en fantastisk match for våre ferdigheter og erfaring med å bringe skytespillmerker til mobilen. Vi ser frem til å introdusere den perfeksjonerte Boltgun-opplevelsen til et globalt mobilspillerpublikum."