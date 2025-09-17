The Fantastic Four: First Steps slippes digitalt neste uke

HQ

Det kommer ikke flere nye Marvel Cinematic Universe-filmer på kino før sommeren 2026 når Spider-Man: Brand New Day har premiere. Den siste filmen som klarte kuttet var The Fantastic Four: First Steps, og med tanke på at det har gått et par måneder siden den filmen kom, lurer du kanskje på når du kan se den hjemme?

Snart er svaret, veldig snart faktisk. Marvel Studios har avslørt at den digitale debuten for filmen er planlagt til 23. september, altså neste uke, og at den vil bli etterfulgt av en fysisk Blu-ray-lansering noen uker senere, den 14. oktober.

Det er ennå ingen dato for Disney+-premieren, men vanligvis kommer MCU-filmer til Disney+ rett før de får sin fysiske debut, noe som betyr at en gang i begynnelsen til midten av oktober virker sannsynlig. Hvis du likevel leter etter noe å se på Disney+, er det verdt å huske at Elio har premiere på plattformen i dag.

Hvis du ikke gikk på kino, og tilsynelatende mange av dere ikke gjorde det, ettersom filmen ikke var en kassasensasjon, kan du sjekke ut vår anmeldelse av The Fantastic Four: First Steps her for en smakebit på hva du kan forvente.