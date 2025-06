Ta med Tannløs hjem med dette How to Train Your Dragon Lego-settet

HQ

Lego og Universal Pictures innleder sitt How to Train Your Dragon samarbeid med et Icons sett som kretser rundt seriens berømte Night Fury, Toothless. Settet er en ganske moderat konstruksjon som lar fans lage sin egen versjon av dragen, og til tross for det unge publikummet som er knyttet til filmene, er dette settet faktisk skreddersydd for voksne fans.

Vi blir fortalt at dette er et "bedårende modellsett laget for voksne fans av den elskede serien." Det spenner over 784 deler, har en haug med intrikate detaljer laget for å ligne Toothless fra filmene, inkludert salen hans, reparert halefinne, leddede ledd for et bredt spekter av posisjonerbare alternativer, og til og med en håndfull utskiftbart tilbehør, det være seg en oppblåst fisk eller en plasmasprengning som betyr hans ikoniske angrep.

Settet kan forhåndsbestilles fra 2. juni, men det lanseres faktisk ikke før 1. juli. Det vil sette fans tilbake totalt € 69.99 / £ 59.99 / $ 69.99, hvis du har tenkt å legge til en i samlingen din.

