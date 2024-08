Ta på deg rollen som spionhund i det nylig annonserte Barkour

Husker du Stray fra 2022, der vi fikk æren av å spille som en hjemløs katt? Det ser ut til at dette har inspirert andre utviklere, ettersom Varsav Studios har kunngjort et kommende spill der vi får spille som en hund. Barkour er navnet på spillet som blander stealth med action der hunden vi spiller som blir beskrevet som en agent for en hemmelig organisasjon som bekjemper ondskap i en ganske ubehagelig verden. Vi vet ikke så mye mer enn det, men hvis du ser på traileren, får du en god følelse av hva slags spill det er.

