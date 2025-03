Ta selv en titt på Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Land med den nye demoen

HQ

Gust ønsket ikke å holde for mye spenning med hva kritikerne forventet av Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Land, og ga grønt lys for å slippe anmeldelser fredag 14. mars, en uke før lanseringen 21. mars. Vi i Gamereactor ble ganske kalde av tittelen, og anbefalte å prøve det før du punger ut for det for å fjerne enhver tvil du måtte ha. Det viser seg at både studioet og Koei Tecmo ser ut til å ha følt det samme.

Demoen for Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Land er tilgjengelig nå på Nintendo Switch, PS4, PS5, PC og, for første gang i seriens historie, Xbox One og Xbox Series.

Hvis du skal prøve demoen, kan du fortelle oss hva du synes om den i kommentarfeltet, så leser vi den umiddelbart!