Ta spillingen din til neste nivå med AceZones A-Spire Wireless

HQ

Det danske teamet hos AceZone har brukt de avanserte ANC-systemene som finnes i jagerflygernes hodesett til å lage sine egne kommersialiserte hodesett en stund, og nå er de tilbake med en ny evolusjon.

Dette headsettet, kjent som A-Spire Wireless, bruker Advanced Hybrid ANC for å levere en lydopplevelse som ikke ligner noe annet, i tillegg til å bruke toppmoderne trådløs teknologi med ultra-lav latenstid for å sikre at du ikke har noen tilkoblingsproblemer med denne dingsen.

Unødvendig å si at du ikke vil finne mange bedre utstyrte spillhodesett enn dette på markedet, og du kan lære hvorfor i det siste Quick Look nedenfor.