Tabellen i Conference League før siste kampdag og lagene som er matematisk kvalifisert for utslagsfasen

Åtte lag har sikret seg kvalifisering til neste steg i turneringen, via åttendedelsfinaler eller play-off.

UEFA Conference League nest siste kampdag er ferdigspilt, og åtte lag er bekreftet kvalifisert til neste fase av turneringen. De åtte beste lagene i ligafasen, lag med 10 til 13 poeng, vet med sikkerhet at de vil ende blant de 24 beste. Crystal Palace og Fiorentina, som er regnet som favoritter, er ikke blant dem...

Lag i Conference League som er bekreftet kvalifisert til åttedelsfinaler eller play-off: Strasbourg, Shaktar Donetsk, Rakow Czestochowa, AEK Athen, Samsunspor, Sparta Praha, Rayo Vallecano, Mainz 05
Lagene i Conference League som ble slått ut: Dynamo Kiev, Hacken, Legia Warszawa, Slovan Bratislava, Hamrun Spartans, Aberdeen, Shelbourne, Shamrock Rovers, Rapid Wien

Nå blir det om å gjøre å holde seg blant de 8 beste, slik at de slipper å gå videre til åttondelsfinalene, med hjemmebanefordel i tillegg. Lagene som ender mellom 9-24 må delta i et utslagsspill, som avgjøres etter trekning 16. januar, og som spilles mellom 19. og 26. februar.

Conference League-tabellen etter 5. kampdag


  1. Strasbourg: 13 poeng

  2. Sjakhtar Donetsk: 12 poeng

  3. Raków Częstochowa: 11 poeng

  4. AEK Athen: 10 poeng

  5. Samsunspor: 10 poeng 10 poeng

  6. Sparta Praha: 10 poeng 10 poeng

  7. Rayo Vallecano: 10 poeng 10 poeng

  8. Mainz 05: 10 poeng

  9. Crystal Palace: 9 poeng

  10. AEK Larnaca: 9 poeng

  11. Fiorentina: 9 poeng

  12. Celje: 9 poeng

  13. AZ Alkmaar: 9 poeng 9 poeng

  14. Rijeka: 8 poeng

  15. Omonia: 8 poeng

  16. Lausanne-Sport 8 poeng

  17. Noah: 8 poeng

  18. Jagiellonia: 8 poeng

  19. Drita: 8 poeng

  20. Lech Poznań: 7 poeng

  21. Shkëndija: 7 poeng

  22. Sigma Olomouc: 7 poeng

  23. Universitatea Craiov: 7 poeng

  24. Lincoln Red Imps: 7 poeng

  25. KuPS: 6 poeng

  26. Zrinjski Mostar: 6 poeng

  27. Breiðablik: 5 poeng

  28. Dynamo Kyiv: 3 poeng

  29. BK Häcken: 3 poeng

  30. Legia Warszawa 3 poeng

  31. Slovan Bratislava: 3 poeng

  32. Hamrun Spartans: 3 poeng

  33. Aberdeen: 2 poeng

  34. Shelbourne: 1 poeng

  35. Shamrock Rovers 1 poeng

  36. Rapid Wien: 0 poeng

UEFA Conference League avsluttes neste uke, torsdag 18. desember, med kampstart kl. 21:00 CET, 20:00 GMT. Følger du med på Conference League denne sesongen?

