Tabellen i Conference League før siste kampdag og lagene som er matematisk kvalifisert for utslagsfasen
Åtte lag har sikret seg kvalifisering til neste steg i turneringen, via åttendedelsfinaler eller play-off.
UEFA Conference League nest siste kampdag er ferdigspilt, og åtte lag er bekreftet kvalifisert til neste fase av turneringen. De åtte beste lagene i ligafasen, lag med 10 til 13 poeng, vet med sikkerhet at de vil ende blant de 24 beste. Crystal Palace og Fiorentina, som er regnet som favoritter, er ikke blant dem...
Lag i Conference League som er bekreftet kvalifisert til åttedelsfinaler eller play-off: Strasbourg, Shaktar Donetsk, Rakow Czestochowa, AEK Athen, Samsunspor, Sparta Praha, Rayo Vallecano, Mainz 05
Lagene i Conference League som ble slått ut: Dynamo Kiev, Hacken, Legia Warszawa, Slovan Bratislava, Hamrun Spartans, Aberdeen, Shelbourne, Shamrock Rovers, Rapid Wien
Nå blir det om å gjøre å holde seg blant de 8 beste, slik at de slipper å gå videre til åttondelsfinalene, med hjemmebanefordel i tillegg. Lagene som ender mellom 9-24 må delta i et utslagsspill, som avgjøres etter trekning 16. januar, og som spilles mellom 19. og 26. februar.
Conference League-tabellen etter 5. kampdag
- Strasbourg: 13 poeng
- Sjakhtar Donetsk: 12 poeng
- Raków Częstochowa: 11 poeng
- AEK Athen: 10 poeng
- Samsunspor: 10 poeng 10 poeng
- Sparta Praha: 10 poeng 10 poeng
- Rayo Vallecano: 10 poeng 10 poeng
- Mainz 05: 10 poeng
- Crystal Palace: 9 poeng
- AEK Larnaca: 9 poeng
- Fiorentina: 9 poeng
- Celje: 9 poeng
- AZ Alkmaar: 9 poeng 9 poeng
- Rijeka: 8 poeng
- Omonia: 8 poeng
- Lausanne-Sport 8 poeng
- Noah: 8 poeng
- Jagiellonia: 8 poeng
- Drita: 8 poeng
- Lech Poznań: 7 poeng
- Shkëndija: 7 poeng
- Sigma Olomouc: 7 poeng
- Universitatea Craiov: 7 poeng
- Lincoln Red Imps: 7 poeng
- KuPS: 6 poeng
- Zrinjski Mostar: 6 poeng
- Breiðablik: 5 poeng
- Dynamo Kyiv: 3 poeng
- BK Häcken: 3 poeng
- Legia Warszawa 3 poeng
- Slovan Bratislava: 3 poeng
- Hamrun Spartans: 3 poeng
- Aberdeen: 2 poeng
- Shelbourne: 1 poeng
- Shamrock Rovers 1 poeng
- Rapid Wien: 0 poeng
UEFA Conference League avsluttes neste uke, torsdag 18. desember, med kampstart kl. 21:00 CET, 20:00 GMT. Følger du med på Conference League denne sesongen?