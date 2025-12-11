Tabellen i Conference League før siste kampdag og lagene som er matematisk kvalifisert for utslagsfasen

HQ

UEFA Conference League nest siste kampdag er ferdigspilt, og åtte lag er bekreftet kvalifisert til neste fase av turneringen. De åtte beste lagene i ligafasen, lag med 10 til 13 poeng, vet med sikkerhet at de vil ende blant de 24 beste. Crystal Palace og Fiorentina, som er regnet som favoritter, er ikke blant dem...

Lag i Conference League som er bekreftet kvalifisert til åttedelsfinaler eller play-off: Strasbourg, Shaktar Donetsk, Rakow Czestochowa, AEK Athen, Samsunspor, Sparta Praha, Rayo Vallecano, Mainz 05

Lagene i Conference League som ble slått ut: Dynamo Kiev, Hacken, Legia Warszawa, Slovan Bratislava, Hamrun Spartans, Aberdeen, Shelbourne, Shamrock Rovers, Rapid Wien

Nå blir det om å gjøre å holde seg blant de 8 beste, slik at de slipper å gå videre til åttondelsfinalene, med hjemmebanefordel i tillegg. Lagene som ender mellom 9-24 må delta i et utslagsspill, som avgjøres etter trekning 16. januar, og som spilles mellom 19. og 26. februar.

Conference League-tabellen etter 5. kampdag



Strasbourg: 13 poeng

Sjakhtar Donetsk: 12 poeng

Raków Częstochowa: 11 poeng

AEK Athen: 10 poeng

Samsunspor: 10 poeng

Sparta Praha: 10 poeng

Rayo Vallecano: 10 poeng

Mainz 05: 10 poeng

Crystal Palace: 9 poeng

AEK Larnaca: 9 poeng

Fiorentina: 9 poeng

Celje: 9 poeng

AZ Alkmaar: 9 poeng

Rijeka: 8 poeng

Omonia: 8 poeng

Lausanne-Sport 8 poeng

Noah: 8 poeng

Jagiellonia: 8 poeng

Drita: 8 poeng

Lech Poznań: 7 poeng

Shkëndija: 7 poeng

Sigma Olomouc: 7 poeng

Universitatea Craiov: 7 poeng

Lincoln Red Imps: 7 poeng

KuPS: 6 poeng

Zrinjski Mostar: 6 poeng

Breiðablik: 5 poeng

Dynamo Kyiv: 3 poeng

BK Häcken: 3 poeng

Legia Warszawa 3 poeng

Slovan Bratislava: 3 poeng

Hamrun Spartans: 3 poeng

Aberdeen: 2 poeng

Shelbourne: 1 poeng

Shamrock Rovers 1 poeng

Rapid Wien: 0 poeng



UEFA Conference League avsluttes neste uke, torsdag 18. desember, med kampstart kl. 21:00 CET, 20:00 GMT. Følger du med på Conference League denne sesongen?