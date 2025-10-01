Taco Bell lanserer nye "Tacolate" iskremsmørbrød

HQ

Jeg som ikke kan få nok av Taco Bells salte tilbud, men som synes de søte smakene deres er litt mangelfulle, synes nå det føles som om den amerikanske kjedens matopplevelse er komplett med en massiv, sjokoladebelagt vaffelis. Den er også formet som en taco.

Tacolate-iskremsmørbrødet er et nytt samarbeid mellom kjeden og det amerikanske iskremmerket Salt & Straw, som er avslørt på Taco Bells sosiale medier. Tacolate-isen vil kun være tilgjengelig fra 3. oktober og på Salt & Straw-utsalgssteder.

Salt & Straw er basert i USA og har et dusin utsalgssteder spredt over hele landet. Dessverre for internasjonale kunder (men heldigvis for våre midjer) betyr det ingen Tacolate-is. Det finnes også eksklusive sauser til sandwichen, blant annet Mango Jalapeno og Wild Berry Cinammon.

Selve iskremen er en kanel-ancho-chili-is, som deretter legges i en vaffelkegle og dyppes helt i sjokolade.

