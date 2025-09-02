Taco Bell revurderer AI drive-thrus etter at en mann bestilte 18 000 vann

HQ

Hurtigmatkjeden Taco Bell revurderer implementeringen av AI-drive-thrus på hundrevis av steder etter kundeklager, forsinkelser og utnyttelse av den nye teknologien.

Til The Wall Street Journal sa Taco Bells sjef for digital og teknologi, Dane Matthews, at han har vært både skuffet og fornøyd med AI-implementeringen. "Vi lærer mye, jeg skal være ærlig med deg. Jeg tror som alle andre at den noen ganger skuffer meg, men noen ganger overrasker den meg virkelig."

Matthews revurderer nå bruken av teknologien slik den er i dag, og lurer på om den har en sterk fremtid hos Taco Bell. Bortsett fra en mann som ble kjent for å ha bestilt 18 000 vann, har andre kunder klaget over at AI-drive-thrusene ikke er like forståelsesfulle eller effektive som en menneskelig ansatt.

De nøyaktige planene er fortsatt under utarbeidelse. "Jeg kan fortelle deg at det er en veldig aktiv samtale i Taco Bell i samarbeid med franchisetakerne våre", sa Matthews. "Jeg tror at når alt kommer til alt, er det veldig, veldig tidlig. Og det føler vi. Og jeg tror andre merker også føler det."

