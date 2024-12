Tactical Adventures presenterer Solasta II, din neste besettelse etter Baldur's Gate 3

Mellom så mange priser, nominasjoner, kontroverser og fremfor alt store kunngjøringer, var natten til The Game Awards 2024 veldig opptatt. Vi ble presentert for mange interessante spill for de kommende årene, og Game of the Year gikk til Astro Bot, etter en presentasjon av kategorien av Swen Vincke, direktør for Larian og 2023 GOTY, Baldur's Gate 3. Men i den samme gallaen kunne vi ha gått glipp av noe mer ubemerket, som kan bli RPG basert på Dungeons and Dragons for ikke å bli savnet i fremtiden. Vi snakker om Solasta II, som avduket lanseringstraileren som en del av Geoff Keighleys galla.

Solasta II var en overraskende kunngjøring for fans av vestlige rollespill. Forgjengeren Solasta: Crown of the Magister, til tross for kritikerrosen, fikk ikke noe stort løft i salget. Nå er det imidlertid helt annerledes for spill basert på D&D-regelsystemet, som Solasta II også inkorporerer under lisens fra Wizards of the Coast.

Solasta II vil lansere sin Early Access i 2025 (etter et lignende opplegg som Larian gjorde), og en demo før det, som kan komme allerede før utgangen av dette året. Så hvis du ennå ikke er kjent med denne serien og ikke vil gå glipp av det som kan bli det neste store CRPG, må du ikke gå glipp av den første traileren nedenfor.